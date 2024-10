Une contribution volontaire de 1,7 million de la Belgique à l'AIEA

La Belgique fournit cette année une contribution de 1,7 million d'euros à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), "pour la prévention de la prolifération nucléaire et pour des activités dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, du genre et de la sécurité", communiquent jeudi les Affaires étrangères.

Dans cette contribution volontaire figurent notamment 250.000 euros pour la recherche sur le cancer et la médecine nucléaire, 200.000 euros pour un projet visant à renforcer la résilience des cultures face au changement climatique et aux maladies ou encore 109.000 euros pour le contrôle du programme nucléaire iranien par l'AIEA.

En matière de coopération nucléaire civile, plus de 764.160 euros iront au Fonds de coopération technique de l'AIEA, qui finance des projets utilisant la technologie nucléaire dans les domaines de la santé, l'alimentation et l'agriculture, l'environnement et l'énergie.