Une nouvelle directrice pour les Musées royaux d'Art et d'Histoire

Âgée de 34 ans, Géraldine David dirige depuis cinq ans la Wittockiana, le Musée des arts du livre et de la reliure de Bruxelles. Elle est titulaire d'un doctorat en Sciences économiques et de Gestion de la Solvay Brussels School of Economics and Management et de l'université de Tilburg, ainsi que d'un Master en Histoire de l'Art de l'Université libre de Bruxelles.

La nouvelle directrice "fait partie de la nouvelle génération à la tête de nos grandes institutions culturelles", déclare Thomas Dermine. "Elle jouera un rôle moteur dans le redéploiement du pôle muséal du Cinquantenaire et apportera également de la stabilité à la direction des MRAH".