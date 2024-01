Vanessa Matz et Luc Frank têtes de liste Les Engagés pour le fédéral en province de Liège

La députée fédérale Vanessa Matz et le bourgmestre de La Calamine, Luc Frank, tireront la liste Les Engagés pour les élections fédérales du 9 juin prochain, en province de Liège, a-t-on appris samedi.

Vanessa Matz sera tête de liste et Luc Frank 2e effectif. "Je suis aujourd'hui prêt à relever le défi pour représenter les intérêts des germanophones et francophones de l'est de la Belgique à la Chambre", déclare le bourgmestre CSP de La Calamine, cité dans un communiqué.

M. Frank entend notamment se concentrer sur trois priorités: valoriser le travail, préserver les hôpitaux et les soins médicaux en langue allemande dans l'Est de la Belgique et veiller à ce que les missions publiques confiées aux communes par d'autres niveaux de pouvoir soient suffisamment financées.