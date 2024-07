Vers la fin des collèges provinciaux: que coûtent ces mandataires politiques?

Le nouveau gouvernement wallon de Georges-Louis Bouchez et de Maxime Prévot prévoit de supprimer les collèges provinciaux en 2030 et de les remplacer par des collèges de bourgmestres. Chaque année, ces collèges provinciaux coûtent une somme d'argent conséquente aux citoyens. Découvrez les salaires et autres avantages des mandataires provinciaux.

Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot viennent de dévoiler leur accord de gouvernement pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans cet accord, on retrouve une proposition plus que concernant pour les provinces : la suppression des Collèges provinciaux.

Il existe deux organes de pouvoirs au niveau provincial : le Conseil provincial et le Collège provincial. Les membres du Conseil sont appelés des conseillers provinciaux et les membres du Collège sont appelés des députés provinciaux.