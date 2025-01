Vincent Van Quickenborne ne sera pas poursuivi dans l'affaire du "pipigate": "Clairement un signe de rock'n'roll"

Les deux individus de 50 et 52 ans impliqués dans l'incident bénéficieront d'un règlement à l'amiable. Ils devront s'acquitter d'une amende de 1.250 euros chacun, ainsi que d'un euro symbolique de dommages et intérêts aux policiers concernés. Ils prendront également en charge les frais de nettoyage du véhicule de police de la zone Vlas (Courtrai-Kuurne-Lendelede). L'affaire ne sera donc pas portée devant le tribunal.

Le comportement de certains invités lors de cette soirée était inacceptable

"J'ai fourni à l'époque toutes les explications nécessaires, non seulement à la police et au parquet, mais aussi de manière détaillée le 7 septembre 2023 à la Chambre", a expliqué M. Van Quickenborne. "Le comportement de certains invités lors de cette soirée était inacceptable. Je l'ai condamné à l'époque et je le condamne encore aujourd'hui. Il témoignait d'un mépris manifeste et déplacé envers la police, et je m'en dissocie totalement. En tant que représentant du peuple et citoyen, j'ai le plus grand respect pour le travail que nos forces de l'ordre accomplissent chaque jour sur le terrain".

Concernant les nouvelles images diffusées "enfin rendues publiques", elles "montrent clairement que je fais un signe de rock'n'roll, ou 'cornes du diable', avec ma main gauche et que je mime un riff de guitare avec l'autre main. Tout le reste n'est que pure spéculation", a ajouté M. Van Quickenborne.