Votre colis n'est pas arrivé à temps à cause de la grève bpost, serez-vous dédommagé? Nous avons posé la question à la ministre en charge

"La situation chez bpost est préoccupante pour l'entreprise, pour les travailleurs et pour les clients", avance Vanessa Matz en affirmant que c'est ce dossier qui l'occuperait dès ce lundi au bureau.

Elle explique: "On constate une baisse du courrier depuis un certain nombre d'années. 8 à 10% de baisse par an. En contrepartie, les colis eux augmentent et donc il faut réorganiser le travail des facteurs. Cette réorganisation du travail fait que les facteurs protestent, notamment sur les difficultés. Les colis sont parfois lourds, les itinéraires différents. Il y a d'autres manières de travailler."