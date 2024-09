W. Demeyer tire une liste PS+ aux élections communales à Liège

Les membres du collège communal sortant sont sur la liste à l'exception de Jean-Pierre Hupkens. Le conseiller communal sortant Jean-Claude Marcourt, ancien ministre, n'y figure pas non plus.

"C'est une liste forte, diversifiée, ouverte et de renouveau. C'est une liste de rassemblement de gauche, qui allie expérience et nouveauté et qui porte le nom PS+ car elle comporte une petite vingtaine de candidats non-affiliés. Parmi les candidats, une quinzaine ont moins de 35 ans », a précisé Willy Demeyer.

La vice-présidente nationale du PS, Duygu Celik occupe la sixième place.

La liste PS+ comprend huit candidats de la coopérative politique VEGA, dont le conseiller communal sortant François Schreuer, qui avait pourtant annoncé son retrait après la déconvenue subie à l'issue du scrutin de juin dernier. C'est aussi du côté de VEGA que l'on relève la benjamine de la liste (Claire Bernard, 19 ans).

Actuellement, le PS et le MR se partagent la majorité communale à Liège. Face aux résultats du MR et des Engagés en juin dernier, le bourgmestre PS liégeois indique que "l'objectif est de faire du mieux possible et devenir incontournable". M. Demeyer a assuré qu'aucun accord pré-électoral n'était à ce jour sur la table.