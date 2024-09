Wondo condamné à mort: l'ambassadeur de la RDC a été convoqué aux Affaires étrangères

L'ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC) à Bruxelles a été convoqué lundi aux Affaires étrangères à la suite de la condamnation à mort, vendredi à Kinshasa, du Belge Jean-Jacques Wondo et de 36 autres prévenus, pour une "tentative de coup d'État" que l'armée de RDC dit avoir déjouée en mai. L'information de La Libre a été confirmée à Belga par les Affaires étrangères.

Les condamnés ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et d'attentat mais aussi de terrorisme, sauf pour l'un d'entre eux. Parmi eux, six sont de nationalités étrangères (trois Américains nés aux États-Unis, ainsi que le Belge Jean-Jacques Wondo, un Britannique et un Canadien, tous les trois des Congolais naturalisés).