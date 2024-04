Yves Willaert est définitivement blanchi et annonce qu'il se représentera aux élections

Le parquet n'a pas fait appel de la décision d'acquittement rendue en faveur d'Yves Willaert, ancien bourgmestre de Celles, a déclaré à Belga jeudi l'avocat de ce dernier, Me Julien Uyttendaele. L'ex-élu est donc définitivement blanchi d'une prévention de faux en informatique. Il se présentera aux prochaines élections communales en octobre prochain.

Yves Willaert, bien qu'amer, est soulagé de voir le bout du tunnel après un combat judiciaire de cinq ans, selon son avocat. "Ses proches et lui ont été jetés en pâture. Mon client a tout perdu politiquement. Profitant de ce dossier, ses partenaires de majorité l'ont éjecté de son poste de bourgmestre. Par ce jugement, son honneur, celui de son fils et celui de ses parents ont été lavés. Ses anciens partenaires de majorité doivent être dans leurs petits souliers", s'est exprimé Me Julien Uyttendaele. "Désormais blanchi, mon client va pouvoir entamer sa reconstruction politique en commençant par le scrutin d'octobre 2024, où il tentera de récupérer ce qui lui a été injustement retiré à la suite de cette triste affaire", a-t-il ajouté.

Le 29 février dernier, le tribunal correctionnel de Mons a acquitté Yves Willaert de faux en informatique. Le parquet avait décidé de poursuivre l'ancien bourgmestre de la commune de Celles, en province de Namur. La justice le soupçonnait d'avoir donné des instructions en vue de faire fictivement annuler une domiciliation d'office au sein de sa commune. Le procès a permis d'établir que l'élu n'avait aucunement utilisé son autorité pour que cette domiciliation soit annulée.