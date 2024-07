Recrudescence des cas de rougeole et de coqueluche en Wallonie

Verviers et ses environs sont particulièrement concernés puisqu'entre le 1er mai et le 30 juin, 42 cas confirmés ont été enregistrés dans les communes de Verviers et Dison (soit respectivement 86% et 79% du nombre total de cas dans la province de Liège et en Wallonie pour la même période).

Par ailleurs, 74% des cas enregistrés concernaient des enfants de moins de 10 ans, majoritairement non ou insuffisamment vaccinés ou avec un statut vaccinal inconnu. Deux cas adultes de 40 et 41 ans non vaccinés ont également été enregistrés.