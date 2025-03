100.000 personnes bientôt exclues du chômage: pourront-elles se retourner vers le CPAS?

100.000 : c'est le chiffre du jour. 100.000 chômeurs pourraient bientôt perdre leurs allocations. Ce matin sur Bel RTL, le ministre de l'Emploi David Clarinval a confirmé que c'était désormais une question de semaines ou de mois avant que ces 100.000 Belges qui touchent le chômage depuis plus de deux ans en soient exclus. Seulement, dans la majorité, des voix s'élèvent pour demander des exceptions. "On devrait offrir plus de deux ans de chômage à ceux qui se forment à des métiers en pénurie comme ceux qui se forment pour devenir enseignants ou infirmiers", indiquent notamment Vooruit et le CD&V.

Première chose, si vous vous adressez à un CPAS, vous pouvez demander soit un revenu d'intégration, soit une aide sociale. Pour le revenu d'intégration, il y a 6 conditions :

- Être belge ou européen ou réfugié reconnu

- Avoir 18 ans

- Résider en Belgique

- Ne plus avoir de ressources, c'est important, si votre conjoint a une source de revenu, vous sortez des conditions

- Être disposé à retrouver un travail et en apporter la preuve

- Avoir épuisé tous les droits sociaux, comme par exemple une allocation handicapée

Pour l'aide sociale, ça peut être une aide financière, un remboursement de factures, un colis alimentaire, etc. Pour en bénéficier, il y a une enquête sociale et une certaine marge d'appréciation, contrairement au revenu d'intégration où là, la décision est plus binaire : vous entrez dans les conditions et vous y avez droit, et si vous n'entrez pas dans les conditions, vous n'y avez pas droit.

La fédération des CPAS de Wallonie n'a pas attendu l'annonce du ministre ce matin pour anticiper les problèmes à venir. Elle estime que 124.000 chômeurs à l'échelle nationale vont être exclus et, sur ces 124.000, il y a 55.000 Wallons, et parmi ces 55.000, 20.200 devraient avoir droit au revenu d'intégration, 46.000 dans toute la Belgique.

Les CPAS auront besoin d'une aide du fédéral qui a évoqué la somme de 400 millions d'euros, mais ça reste à affiner.

