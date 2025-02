"150 nouveaux radars fixes en 2025": où et quand ces nouveaux dispositifs seront-ils installés? 

Attention si vous avez le pied lourd, le ministre Wallon de la Mobilité a annoncé ce matin, sur bel RTL, qu'il y aura 150 nouveaux radars cette année : 100 radars fixes, 10 aux feux de signalisation et 40 radars tronçons. Où et quand vont-ils être installés ?

François Desquesnes, ministre wallon de la Mobilité, était l'invité de Martin Buxant ce mercredi matin sur bel RTL. Il a expliqué que tous les deux jours, sur les routes wallonnes, une famille est endeuillée par la mort d'une personne. On est en effet à près de 200 décès par an, on monte à 13.000 victimes si on tient compte des personnes blessées ou décédées. Il a pour objectif, en 2030, d'arriver à réduire de moitié le nombre de tués maximum, et "d'ici 2050, d'arriver à zéro tué sur les routes wallonnes".

Le ministre pointe du doigt trois responsables, "trois killers", comme il dit, "c'est la vitesse, c'est la distraction et c'est la consommation d'alcool et de drogues qui sont les trois éléments qui génèrent le plus d'accidents graves".