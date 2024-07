2024, une année catastrophique pour les moules de Zélande ? "C'est devenu un mets qui n'est plus bon marché"

Elles sont là : les premières moules de Zélande de la saison. Cultivées au sol, elles viennent tout juste d'être récoltées. Après deux ans sous l'eau, les voilà assez grandes pour être consommées. Mais cette année, la récolte risque d'être plus faible que d'habitude, notamment en raison de la météo de ces derniers mois.

Addy Risseeuw, représentant des mytiliculteurs zélandais, explique : "Nous pensons que c'est une combinaison de facteurs. D'une part, la quantité de moules était un peu plus faible cette année. Certaines années, la génération est tout simplement plus forte que d'autres. Et il faut combiner cela avec beaucoup de pluie et d'algues mousseuses. Ces trois facteurs réunis n'ont pas aidé".