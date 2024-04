3.000 emplois menacés chez Audi Brussels: le Premier ministre garantit "la production d'un modèle jusqu'en 2027"

Le Premier ministre s'implique dans le dossier Audi Brussels. L'entreprise a réduit sa production, les 3.000 emplois du site sont menacés. Un groupe de travail est lancé cet après-midi. Alexander De Croo souhaite avancer "très vite" et boucler le dossier pour garantir l'avenir d'Audi Brussels avant les prochaines élections.



Pour cela, il réunit autour de lui différents ministres fédéraux, des membres des gouvernements régionaux et puis aussi bien sûr la direction d'Audi Brussels. Les syndicats, eux, n'ont pas été conviés, une décision qu'ils regrettent. Mais hier, ils ont pu donner la liste de leurs demandes au ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne, qui lui sera bien présent et pourra les relayer.

Il y a deux semaines, Audi Brussels annonçait la suppression de 371 emplois intérimaires, une situation très compliquée pour ces travailleurs. Et ce sont donc aujourd'hui les 3.000 emplois fixes restants qui sont en balance.