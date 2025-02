80 % des usagers tués sur la route sont... des hommes: "Dès l’enfance, ils sont encouragés à prendre des risques"

Les hommes représentent 80 % des décès sur la route, c'est ce qui ressort d'une étude de Vias. Leurs accidents sont en moyenne deux fois plus graves que ceux impliquant des femmes, une tendance qui s'explique par une prise de risques plus importante, notamment sous l'effet de l'alcool.

Cette surmortalité varie en fonction des catégories d’usagers. Ainsi, les hommes constituent 96 % des décès chez les motards, 75 % chez les automobilistes, 74 % chez les cyclistes et 56 % chez les piétons.

Cette gravité accrue s’explique par des comportements à risque plus fréquents chez les hommes. Selon l’institut Vias, 52 % des automobilistes masculins impliqués dans un accident présentaient une circonstance aggravante (alcool, absence de ceinture, défaut d’assurance, etc.), contre seulement 28 % des femmes.

En effet, un accident impliquant un homme est, en moyenne, deux fois plus mortel qu’un accident impliquant une femme. Entre 2013 et 2023, on a recensé 18 décès pour 1 000 accidents impliquant un conducteur masculin, contre 9 pour les accidents impliquant une conductrice.

Les études comportementales de l’institut Vias montrent également que les hommes adoptent une conduite plus rapide et plus distraite, tout en attachant moins souvent leur ceinture de sécurité. Cette tendance se retrouve dans les formations de sensibilisation aux infractions routières, où près de 80 % des participants sont également des hommes.

Une différence d’éducation

Pour Shirley Delannoy, chercheuse à l’institut Vias, ces écarts trouvent leur origine dans l’éducation et les normes sociales : "Dès l’enfance, les garçons sont encouragés à prendre des risques et à affirmer leur contrôle, tandis que les filles sont davantage socialisées à la prudence et au respect des règles".

Cette construction sociale influence le comportement au volant : les hommes tendent à surestimer leurs capacités et à minimiser les dangers, tandis que les femmes adoptent une conduite plus mesurée et préventive.

Face à ces constats, l’institut Vias insiste sur l’importance de cibler les campagnes de prévention vers un public masculin, notamment en utilisant des actions spécifiques comme la distribution de porte-clés BOB aux supporters de football. Une nécessité pour réduire ces écarts et limiter le nombre de vies perdues sur les routes.