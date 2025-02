"La décision la plus importante de ma vie": le co-pilote de Guillaume De Mevius amputé après un terrible accident

Mathieu Baumel, 49 ans, est le copilote de Guillaume De Mevius au Dakar. Le Namurois était d'ailleurs présent sur la vidéo du Français expliquant sa situation. En portant assistance à une équipe au Monte-Carlo Historique à Reims le 29 janvier, Matheu Baumel a été victime d'un accident qui lui a endommagé sévèrement les deux jambes.

"J'ai dû prendre la décision la plus importante de vie, et j'ai décidé de l'amputation de ma jambe droite. J'en ai une nouvelle tout en carbone, mais ce n'est plus la mienne", a expliqué Mathieu Baumel depuis son lit d'hôpital à Reims où il se trouve depuis 17 jours. "Avec les trois opérations que j'ai eu ici, on a pu réparer ma jambe gauche qui pourra fonctionner normalement à l'avenir."