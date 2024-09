"Absolument incompréhensibles et imbuvables": l'ancien vice-recteur de l'UCLouvain critique vivement les propos du pape

Gabriel Ringlet, théologien et prêtre, se dit choqué par les déclarations du pape sur l'avortement, qu'il juge "incompréhensibles". Il critique également l'absence de réponse aux questions soulevées lors de la visite pontificale à Louvain, notamment sur la place des femmes et des minorités.

"Je suis absolument scandalisé et c'est un faible mot", déclare-t-il. Habitué à travailler aux côtés de médecins confrontés aux questions de l'avortement et de l'euthanasie, il exprime son admiration pour leur travail. "Ce qu'ils font est absolument remarquable, avec beaucoup de délicatesse à l'égard des personnes concernées", affirme-t-il.

Gabriel Ringlet, vice-recteur aux affaires étudiantes de 1988 à 2001 et prorecteur chargé des affaires régionales, de la culture et de la communication de 2001 à 2008. n'a pas mâché ses mots en réagissant aux propos tenus par le pape François lors d'un vol de retour, où le souverain pontife a comparé les médecins pratiquant l'IVG à des "tueurs à gages".

Selon lui, les propos du pape ne prennent pas en compte la complexité des situations auxquelles les professionnels de santé sont confrontés, ajoutant que "ces propos sont absolument incompréhensibles pour moi et imbuvables".

Cependant, c'est sur le plan théologique que Ringlet semble le plus affecté. "Je trouve encore plus grave que le pape s'écarte complètement de la morale de la complexité. Dans la théologie catholique elle-même, on sait que la transgression est légitime lorsque nous sommes au pied du mur."

Selon lui, un débat au sein de l'Église est possible, et même souhaitable, mais il déplore ce qu'il considère comme une "stratégie politique" de la part du pape. "Un chef spirituel qui fait un calcul politique parce qu'il craint que dans le propre pays où il se trouve, cela ne pose problème, je ne trouve pas que ça justifie et que ça allège, ça aggrave encore la décision."

Une visite marquée par des silences

Au-delà de cette déclaration sur l'IVG, Ringlet critique aussi l'absence de réponse du pape à des questions importantes posées lors de sa visite à l'université de Louvain. Il souligne l'effort des étudiants, chercheurs et professeurs qui avaient préparé pendant six mois un discours interpellant le pape sur des sujets tels que la place des femmes dans l'Église et les droits des minorités sexuelles.

"Le pape avait le discours de Louvain. On ne peut pas dire qu'il a été pris par surprise. Il pouvait dialoguer avec ce que nous lui disions. Non. Une réponse préfabriquée, qui est tout à fait à côté du questionnement."