Accident sur l'E40 à hauteur de Blegny: quel est l'état des routes ce mardi?

08h48 L'accident à Blegny vient d'être dégagé L'accident sur la E40 en région liégeoise à hauteur de Blegny vient d'être dégagé. Vous ajoutez encore 30 minutes entre l'Aire de Hautregard et Barchon vers Loncin. Autre bonne nouvelle : l'accident sur l'E429 Bruxelles-Tournai à hauteur de Kain vers la France vient aussi d'être dégagé. On rappelle cet incident au niveau d'un passage à niveau à Court-Saint-Etienne sur la Nationale 275. Un train de marchandise a arraché une caténaire. Le passage à niveau reste donc fermé et la circulation est interrompue dans les deux sens avec mise en place de déviations locales. La Police signale que cela pourrait durer une bonne partie de la matinée.

08h12 Accident sur l'E40 à hauteur de Blegny On rappelle cet accident en région liégeoise en bande de gauche sur l'E40 Aix-la-Chapelle - Liège à hauteur de Blegny. Vous ajoutez maintenant 45 minutes entre Herve et Cheratte vers Liège. Un autre accident vient d'être signalé dans le Hainaut cette fois sur l'E429 Bruxelles-Tournai à hauteur de Kain vers la France. Les ralentissements autour de Bruxelles sont bien présents avec : 10 minutes sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et Léonard. 20 minutes à ajouter sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Heverlee. 20 minutes sur le ring extérieur entre Argenteuil et Tervuren vers Zaventem et 25 minutes entre Jette et Anderlecht-Nord vers Halle. 25 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem et également entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo. 235 km de files cumulées sur l'ensemble de notre réseau routier.

07h31 Accident sur l'E40 à hauteur de Ternat Un accident est signalé sur l'E40 venant de Gand à hauteur de Ternat. Vous ralentissez 15 minutes depuis Alost vers la Capitale. L'accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen vient d'être dégagé. Vous ajoutez toujours 30 minutes entre Expo et Vilvorde. Sur le ring extérieur, vous ajoutez 10 minutes entre Mont-Saint-Jean et La Hulpe vers Tervuren. Sur l'E40 venant de Liège c'est maintenant 15 minutes qu'il faut ajouter entre Haasrode et Heverlee vers la Capitale. En région liégeoise, la Police signale un accident en bande de gauche sur l'E40 Aix-la-Chapelle - Liège à hauteur de Blegny. On constate 10 minutes de ralentissements entre l'Aire de Tignée et Cheratte vers Liège.

07h13 Vous ralentissez 25 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem On rappelle cet accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen. La bande de gauche est bloquée vers Zaventem. Pour l'instant sur ce ring intérieur vous ralentissez 25 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem. 10 minutes à ajouter plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Sur le ring extérieur, 15 minutes à ajouter entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle et 10 minutes entre Braine-L'Alleud et Groenendaal vers le Carrefour Léonard. Il y a aussi 10 minutes de ralentissements repérés sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Haasrode et Heverlee vers la Capitale. On vous rappelle cet incident au niveau d'un passage à niveau de Court-Saint-Etienne (à Faux plus exactement) sur la Nationale 275. Un train de marchandise a arraché une caténaire. Le passage est fermé et la circulation est interrompue dans les deux sens avec mise en place de déviations locales. La Police signale que cela pourrait durer une bonne partie de la matinée.

06h31 Accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen Un accident vient d'être signalé sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen. La bande de gauche est bloquée vers Zaventem. Pour l'instant sur ce ring intérieur vous ralentissez 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem. Quelques files également plus loin avant les travaux du Carrefour Léonard entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. On vous rappelle cet incident au niveau d'un passage à niveau de Court-Saint-Etienne sur la Nationale 275. Un train de marchandise a arraché une caténaire. Le passage est fermé et la circulation est interrompue dans les deux sens avec mise en place de déviations locales. La Police signale que cela pourrait durer une bonne partie de la matinée.