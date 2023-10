Acquérir un bien avant 30 ans, est-ce encore possible?

"La moyenne d’âge des candidats que nous rencontrons se situe entre 35 et 45 ans. Cela nous arrive aussi d’avoir de jeunes personnes. Mais, c’est de plus en plus rare", confirme Sarah Diamanti, agent immobilier. Au premier trimestre de l'année 2023, les moins de 30 ans représentaient 26.8 % des acquéreurs en Wallonie. C’est moins qu’en 2022 où ils constituaient 28.1%. Une tendance à la baisse constatée aussi chez certains notaires. Les conditions d’octroi des crédits contraignent parfois les jeunes à abandonner leur projet.

La banque bloque et n'octroie pas le crédit

"Ce qui arrive assez souvent, c’est qu’on va entamer toutes les démarches On va aller jusqu’au compromis de vente, compromis qui est conditionné à l’octroi d’un crédit. Et on se rend compte que relativement souvent aujourd’hui quand on est allé un petit peu trop loin, la banque bloque et n’octroie pas le crédit. Et donc malheureusement, on se retrouve à la case zéro pour ces jeunes acquéreurs", explique Sylvain Bavier, le porte-parole de la Fédération des notaires.



Certains jeunes sont aidés financièrement par leur famille. D’autres restent à la maison pour économiser. Du côté des banques, un apport immobilier de 10 à 20 % de la somme empruntée est exigée, s’ajoute à cela, les taux d’intérêt élevés. Il semble clair que devenir propriétaire à la sortie des études est un défi compliqué.

Le pouvoir d'achat des candidats acheteurs s'est réduit