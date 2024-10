Agressions sexuelles: y a-t-il une liste noire d’acteurs et réalisateurs dans le monde du cinéma?

En France, plusieurs acteurs et réalisateurs accusés dans le cadre du mouvement #MeToo sont mis à l'écart en attendant une décision de justice. Producteurs et chaînes de télévision adoptent une position prudente, évitant d'investir dans des projets impliquant des personnalités au cœur de ces affaires.

Tous ces acteurs et réalisateurs ne travaillent plus, dans l'attente que la justice se prononce sur leur cas. Le dernier film du réalisateur Benoît Jacquot, mis en cause par l'actrice Judith Godrèche, n'est toujours pas sorti. Il en est de même pour le film de Jacques Doillon, accusé de violences sexuelles par plusieurs actrices, et notamment Judith Godrèche.

Les producteurs, de leur côté, se montrent extrêmement prudents. Ils ne sont pas prêts à financer des projets avec un nom impliqué dans une affaire d'agression sexuelle. Les chaînes de télévision ont adopté la même approche : pas question d'investir dans une fiction où apparaît un acteur mis en cause.