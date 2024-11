Ambiance tendue entre les agriculteurs de la FJA et David Clarinval: "Le mouvement va durcir, c'est clair et net"

Pour les agriculteurs présents sur place, c'est insuffisant. "C'est nous qui supportons toutes les conséquences de cette crise-là et en fait cette crise, elle arrive d'une mauvaise gestion au-dessus de nous et ça, c'est pas assumé, c'est pas dit. On est arrivé plus qu'à saturation. En janvier, on était énervés, ici, on est vraiment décidé à faire bouger les choses", prévient Floriane Dethier, agricultrice. Les agriculteurs demandent plus de soutien. Pour eux, il faudrait carrément réorganiser complètement le secteur agricole.

Avant la réunion, la fédération prévenait : "Sans une réponse rapide de la part des décideurs politiques, des actions de terrain seront inévitables". Maintenant, les agriculteurs promettent des actions plus dures encore que celles d'il y a 11 mois si rien ne bouge.

"Il a répondu à un tas de questions, de critiques et de témoignages d'agriculteurs. Il s'est engagé à essayer de trouver un budget fédéral pour la vaccination contre la langue bleue, mais, pour le reste, il précisait que certaines revendications ne relevaient pas de sa compétence et a rappelé que le gouvernement était actuellement en affaires courantes. Cela n'a pas rassuré tout le monde", rapporte Florian Poncelet, président de la FJA.