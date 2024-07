Anouk Geurts et Isaura Maenhaut toujours dans les points pour la course aux médailles

"On le sait, en voile c'est souvent lors des dernières régates de qualification que cela se joue", souligne Isaura Maenhaut au terme de la 3e et avant-dernière journée des manches qualificatives en 49er FX (skiff dames) des Jeux Olympiques de Paris, mardi, à Marseille. Avec son équipière Anouk Geurts, les championnes d'Europe ont perdu un rang, passant de la 8e à la 9e place, malgré une belle première manche (4es), mais suivi par une 18e place dans la 2e et une 7e dans la 3e et dernière série.

"Nous étions heureuses de voir que les conditions étaient plus venteuses ce matin. Cela nous a bien réussi dans la manche initiale où nous avons choisi de partir à tribord." Un résultat qui permettait aux Flandriennes de grimper à la 5e place provisoire du classement. "Dans la seconde manche, nous avons pris un bon départ, mais avons pris une mauvaise direction qui nous a fait perdre de la vitesse et nous n'avons pu revenir sur le gros de la flotte. Des réglages et des choix que nous avons ajustés dans la dernière manche où nous finissons de bonne manière (7e)."

Pour Maenhaut et Geurts, tout reste possible. Avec 73 points, elles pointent à seulement 11 unités du top 5 et 15 points du podium. "Souvent, peu importe les résultats de trois premiers jours, la dernière journée de qualification est toujours l'une des plus importantes, on le sait. On va se concentrer à garder une bonne vitesse comme lors de notre dernière course et donner le meilleur de nous-mêmes."