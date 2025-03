"Avant, on utilisait la carotte, maintenant le bâton": des outils mis en place pour lutter contre un fléau qui agace dans les restaurants

Partager:

Les plateformes de réservation en ligne font cette promesse aux restaurateurs: une baisse de 20 à 30% des réservations non honorées. Ce fléau est redouté par les professionnels du secteur. Quels sont les outils développés pour en venir à bout?

Le site de réservation TheFork, qui revendique 55.000 restaurants clients dans 12 pays (dont la Belgique), a dégainé fin 2024 une solution radicale: la suppression des comptes des clients affichant quatre réservations non honorées. Résultat : "des centaines de profils ont été désactivés et le phénomène de 'no-show' (réservations non honorées, ndlr) a baissé de 10% depuis la mise en place de cette mesure", selon Damien Rodière, le directeur général. "Avant, on utilisait la carotte. Maintenant, c'est le bâton! C'est un phénomène qui concerne tous les marchés même si on constate qu'il y a moins de 'no-show' en Europe du Nord", estime le dirigeant de cette plateforme qui appartient à TripAdvisor.

Si le phénomène des réservations non honorées, ou "lapins", a toujours existé, il s'est nettement accéléré depuis le Covid, au point qu'en 2022 une centaine de restaurateurs se sont fendus d'une tribune dans des médias spécialisés. "Produits gâchés, cuisine perturbée, service parasité, organisation ébranlée, chiffre d'affaires impacté... Un 'no show', une réservation pour deux, quatre, huit ou vingt qui n'est pas honorée, et c'est tout un resto qui paie", déplorait le texte. À lire aussi Le filet américain existe depuis 101 ans: découvrez le restaurant bruxellois qui l’a créé "Je resignerai aujourd'hui car rien n'a changé", estime Billy Pham, co-fondateur de Bao Family, un groupe de restaurants chinois tendance à Paris et Marseille. "On veut pouvoir continuer à proposer l'option de la réservation aux consommateurs, le problème, c'est que malheureusement, il y en a qui continuent à ne pas jouer le jeu", déplore l'entrepreneur. "On estime que 70% des restaurateurs font face à des 'no-shows' et que 10% des réservations sont en moyenne non honorées, ce qui représente jusqu'à 15% du chiffre d'affaires. Sur un secteur où les marges sont faibles, c'est extrêmement problématique", résume Thomas Jeanjean, patron de Zenchef, un logiciel de gestion qui équipe 25.000 restaurants en France et dans le nord de l'Europe. Les motifs: un oubli la plupart du temps, un imprévu et, de plus en plus souvent, la multi-réservation.