Envie de découvrir de nouveaux restaurants, bars ou cafés? Voici les lieux les mieux notés en Belgique

Lancé en 2005, Google Maps célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, l'application est devenue incontournable pour la navigation et la découverte de nouveaux lieux. À cette occasion, Google a dévoilé la liste des endroits les mieux notés en Belgique en 2024.

À Bruxelles, Encré. Café séduit les amateurs de café avec son concept unique. Encré est en fait une marque de vêtements qui collabore avec des artistes et des tatoueurs. Ce café original propose des oeuvres d'art colorées et buvables. À Gand, Bar à l’aise propose une sélection de bières, vins fruités et cocktails sans alcool, tandis que Café Modelé à Bruxelles combine café et ateliers de céramique.

Nature et découvertes insolites

Les amoureux de la nature apprécient le parc écologique Les 2 Elles à Burdinne, tandis que les propriétaires de chiens privilégient Eyco's Hof Losloopbos à Maldegem, un espace boisé dédié à leurs compagnons à quatre pattes. Pour une expérience hors du commun, la fauconnerie Dominique à Diepenbeek propose des spectacles de rapaces et de hiboux.

Les 2 Elles, à Burdinne Eyco's Hof Losloopbos, à Maldegem Fauconnerie Dominique, à Diepenbeek Centre de test Gazelle E-bike à Rumst Kasteelpark Arenberg Aire de jeu pour chien Mally’s Privé à Roosdaal Christmas Truce Memorial à Comines-Warneton Liverpool Scottish Memorial, Railway Wood à Ypres Parc naturel du Pays des Collines à Frasnes-lez-Anvaing Dorfplatz "Die Bänk" à Burg-Reuland

Les lieux "les mieux notés" sont des lieux comptant moins de 10 sites dans une même catégorie, qui ont au moins 25 avis et une note de 4.0 ou plus sur Google Maps. Les lieux "les plus notés" sont les lieux ayant moins de 10 sites dans une catégorie, qui ont le plus grand nombre d'avis et une note de 4.0 ou plus sur Google Maps.