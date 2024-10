Boîtes de thon contaminées au mercure: pouvons-nous encore consommer ce poisson ?

Au-delà de cette quantité, deux groupes de personnes sont particulièrement à risque : les fœtus et les enfants de moins de 3 ans, dont le cerveau est encore en développement. Une surexposition au mercure peut entraîner chez eux des troubles neurologiques.

Le thon en conserve est largement contaminé au mercure, une substance nocive pour la santé, dénoncent mardi dans un rapport les ONG Bloom et Foodwatch. Mais alors, faut-il encore consommer ce poisson ? Selon les toxicologues, pour atteindre le seuil maximal d'un milligramme de mercure, au-delà duquel votre santé pourrait être en danger, il faut consommer au moins 200 grammes de thon par semaine. Cela correspond à deux petites boîtes de conserve, facilement disponibles dans le commerce.

Et pour le reste de la population ? Si vous ne faites pas partie des personnes à risque, bonne nouvelle : vous pouvez continuer à manger du thon, car les bénéfices que vous en tirez dépassent largement les risques. Le thon contient d'excellents nutriments, comme les oméga-3 et l'iode, qui sont bons pour votre cerveau et aident à prévenir les maladies cardiovasculaires.

D'autres poissons concernés

D'autres poissons peuvent aussi être contaminés par des métaux lourds. Il est conseillé d'éviter les gros poissons prédateurs, qui accumulent les métaux en mangeant d'autres poissons. Parmi eux, on peut citer la lotte, la raie, la dorade ou l'espadon. Il vaut mieux privilégier les petits poissons, comme les sardines et les anchois, qui sont excellents pour la santé et beaucoup moins contaminés. Enfin, une règle simple à suivre : mangez du poisson au moins deux fois par semaine.