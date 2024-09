Bouillon Bruxelles, meilleur restaurant où goûter la croquette de crevettes de la capitale

Dix-sept candidats se sont affrontés pour sortir la petite reine bruxelloise la plus croustillante, la plus gouteuse et la plus qualitative.

Après une dégustation à l'aveugle, le jury composé de journalistes gastronomiques, de membres du public, des deux gagnants des éditions précédentes et du président Lionel Rigolet s'est prononcé et a récompensé Bouillon. Le chef La Brasserie Ommegang et Lola complètent le podium.