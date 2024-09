"Ça fait du bien à tout le monde": le premier festival "sans téléphone" ouvre ses portes en Belgique

Pour y accéder, les festivaliers devront poser un autocollant sur la lentille de leur caméra. Il n’y a pas de policier ni de service de sécurité qui vérifient l’application de la règle, seuls les membres de l’organisation sont présents. Si une personne ne respecte pas le règlement, ils iront la voir en toute bienveillance et lui expliquer les raisons de cette mesure.

Cette mesure - qui peut surprendre - ne date pourtant pas d'hier. Plusieurs artistes ont déjà pris cette mesure pour leur concert, tels que Bob Dylan ou Alicia Keys. Chez nous, c’est une première, et cela concerne une des cinq zones du festival en question.

"C’est un peu hors du commun, mais c’est ce qu’il faut de temps en temps, sortir de la zone de confort et se retrouver tous ensemble. Je pense que vivre sans téléphone est compliqué, mais ça fait du bien à tout le monde de se retrouver dans un endroit où il n’y a pas de technologie, et de profiter de la musique et de la bonne ambiance", ajoute une autre.