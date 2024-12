"Ça met déjà une ambiance dès le départ": à la veille du Nouvel An, les soirées déguisées ont la cote

Pour celles et ceux qui ont prévu de fêter le passage à l'an neuf demain, vous allez peut-être céder à l'une des traditions du 31 décembre : se déguiser.

"Dans ce commerce spécialisé, on enregistre d'année en année des hausses régulières de 5 à 10 % des ventes et des locations de costumes", explique notre journaliste.

Le Nouvel An approche, et avec lui, une tradition : celle de se déguiser. Dans ce magasin de déguisements situé à Tournai, le succès est au rendez-vous chaque année.

Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a du choix : 22 000 costumes sont disponibles. Mais comment expliquer le succès de ces soirées déguisées ?

Corine Delesie, gérante du magasin, explique : "Les soirées déguisées sont toujours à la mode depuis longtemps. Elles augmentent d'année en année parce qu'elles créent une ambiance dès le départ. Ça casse un peu le froid du début de soirée et ça permet aux gens d'être plus conviviaux, de faire la fête de manière plus détendue, décontractée.".

Dans ce magasin, on s'attend à la venue de plusieurs centaines de personnes d'ici demain soir.