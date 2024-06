Carrefour Léonard: bientôt la prochaine grande étape des travaux, voici les perturbations prévues

Au cours des prochains mois, des travaux seront effectués sur le radier des tunnels des rings intérieur et extérieur. Le radier constitue la fondation du tunnel, sur lequel repose la chaussée. Il sera recouvert d'une couche d'étanchéité et d'une couche d'asphalte, et les couches inférieure et supérieure de la chaussée seront posées sur l'asphalte. Au total, une surface de 12.000 mètres carrés sera traitée. Le tunnel du ring intérieur sera traité en premier, suivi du tunnel du ring extérieur.

À partir de début juillet, ces travaux entraîneront des perturbations, principalement sur le ring intérieur. Il sera toujours possible de circuler, mais sur une voie au lieu de deux en direction de Waterloo. Les retards pourraient aller de 30 minutes à une heure d'après l'agence flamande en charge des routes et du trafic. Les usagers empruntant la E411 en direction de Namur ou d'Auderghem via le ring intérieur doivent aussi s'attendre à des embouteillages.