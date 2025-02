"Cela a suscité beaucoup d'émoi": des trains supprimés entre Mons, Charleroi et Namur en raison de personnel malade

Le trafic est perturbé sur la dorsale wallonne puisque les absences du personnel roulant se sont prolongées ce mardi.

Outre ces absences pour maladie, la moitié des suppressions sont aussi imputables à des causes techniques, des vols de câbles et intrusions sur les voies, indique encore la SNCB. Elle recommande aux navetteurs de consulter le planificateur de voyages, sur son site internet ou via l'application mobile, et de rester attentifs aux annonces en gare.

Du côté d'Infrabel, on ne signale pas de taux d'absentéisme en dehors de la normale, ni pour le personnel actif sur les voies, ni pour celui des cabines de signalisation.