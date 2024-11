C'est la Toussaint ce vendredi: comment entretenir convenablement la sépulture d'un proche décédé?

Les prix varient entre 70 euros et 260 euros, selon l’entreprise, la région et la période de l’année.

Didier est le gérant de l'entreprise In Mémoria, qui se charge de l'entretien des tombes. "La formule la plus simple qui ne consiste qu'à l'entretien, c'est 49 euros, ensuite le client veut un fleurissement, c'est 69 euros tout compris", explique-t-il. "On a énormément de demandes en ce moment."

L'entretien particulier

Quand on entretient soi-même la sépulture d’un proche, il faut respecter plusieurs règles. "Ce qui est autorisé, c'est pouvoir l'entretenir correctement avec une brosse et de l'eau", indique Patrick Lenaers, échevin en charge de l'état-civil à Etterbeek. "Tous les produits contenant des pesticides sont proscrits de notre cimetière, donc on demande des efforts manuels". Autrement dit, il est recommandé d'utiliser les produits les plus simples possibles, pas d'eau de javel ni d'herbicides par exemple.

L'entretien d'une sépulture incombe au titulaire de la concession ou de ses ayants droits.