"C'est un Cluedo absolument amusant": François Coune vous partage ses coups de cœur littéraires pour les vacances

Et on commence avec "Le billet de 5" de Hakim Benbouchta. "Ce qui est assez incroyable, c'est que vous vous retrouvez avec un personnage principal un peu particulier : un billet de 5, qui va passer de main en main au travers des personnages qui n'ont rien pour se rencontrer. Ça va d'une chanteuse d'un groupe à une vieille femme veuve qui est tombée amoureuse de son voisin. C'est un roman complètement original", explique François Coune.

Le titre suivant est une histoire d'amitié féminine et de reconquête de soi, avec "Et viva la vida!" de Sophie Jomain. "Dans ce livre, vous allez faire la rencontre de Marnie qui a plein de choses qu'elle n'ose pas faire parce qu'elle se trouve trop grosse, trop laide. Elle va faire la rencontre, suite à des séances de psy qui ne fonctionnent pas, d'une femme qui s'assume, qui est très bien. Elles vont partir en road trip. Et c'est vraiment un roman sur les rencontres qui chamboulent une vie".

"Tout le monde aime Clara" de David Foenkinos, raconte l'histoire de Clara qui tombe dans un coma suite à un accident. "Son père s'en veut terriblement parce qu'il se sent coupable. Il va animer, il va faire des ateliers d'écriture et il va tomber sur un écrivain un peu perdu. Et lorsque Clara va sortir de ce coma, peut-être qu'elle va redonner goût à la vie de cet écrivain", ajoute François Coune.

"Le roman de Marceau Miller" dont l'auteur n'a pas stipulé son nom. "C'est l'histoire d'un écrivain à succès qui vient de fêter la sortie de son nouveau livre. Suite à cette fête, on le retrouve mort. On ne sait pas comment il est mort. Sa femme est persuadée que quelqu'un l'a tué. Et ça va être un "Cluedo" absolument amusant", se réjouit l'influenceur littéraire.