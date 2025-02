"Je l'ai dévoré du début à la fin": six romans à lire pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche à grands pas. Dans un peu plus d'une dizaine de jours, les grands romantiques pourront couvrir d'attention leur partenaire et déclarer leur flamme à leur crush. Pour célébrer cette fête, François Coune, influenceur littéraire, vous propose une sélection de livres ayant pour thématique principale... l'amour.

"Mon mari" de Maud Ventura. "C'est un livre que j'ai dévoré du début à la fin. On est ici avec une dame du lundi au dimanche. C'est un peu écrit comme un carnet de bord. Et cette dame, elle aime son mari plus que tout. Elle l'appelle d'ailleurs comme ça. Elle l'appelle "mon mari". Tout ce qu'elle veut, c'est maintenir cette flamme depuis le premier jour, alors que ça fait une quinzaine d'années qu'elle est avec lui. Est-ce qu'on peut trop aimer dans la vie ? Jusqu'où ça va ?", explique François Coune, en plateau.

"Je nous ai attendus si longtemps" de Jeoffrey Gabriel. "Alors qu'elle est chez ses parents en week-end, elle va retomber sur cette photo de ce premier amour et elle va évoquer ses premiers émois, ses premiers chagrins, ses premières déceptions. Et elle va avoir une quête pendant toute cette histoire, c'est retrouver cet amour. Mais va-t-elle retomber dans ses bras ?", poursuit l'influenceur. Un livre qu'il a "particulièrement adoré".

L'amour peut revêtir plusieurs formes. L'amitié, par exemple, peut aussi être vécue comme une grande histoire d'amour. C'est ce que nous raconte "Sur scène" de Carène Ponte : "Je trouve que l'amitié est encore plus forte que l'amour, parce qu'une déception amicale, ça fait toujours plus de mal. Ici, on est avec Ginger et suite à un diagnostic un peu négatif sur le cancer, elle va profiter de ces derniers jours qui lui restent pour réaliser son plus grand rêve. Elle va partir à Broadway à New York et son plus grand rêve, c'est d'être sur scène parce qu'elle a toujours adoré les comédies musicales. Elle va partir avec sa meilleure amie".

Le livre "Love Stories" raconte des histoires où tout le monde trouve son compte. "C'est ce qu'on appelle un beau livre. Ici, avec quinze portraits, quinze histoires qui sont importantes et qui prouvent que l'amour peut prendre toutes les formes et qu'on peut aimer qui on veut dans la vie", souligne François Coune.