C'est une excellente nouvelle pour les agriculteurs comme François: "On sait qu'on va passer une bonne journée"

Les agriculteurs de notre pays retrouvent enfin des conditions plus agréables pour travailler. Le retour du soleil, après des mois de précipitations, leur permet de travailler mieux et dans de meilleures conditions. Une très bonne nouvelle pour eux, mais aussi pour les légumes qui se retrouveront dans nos magasins.

François, agriculteur dans le Brabant wallon, travaille avec un large sourire sous cette météo : "On sait déjà qu'on passera une bonne journée. Oui, c'est toujours plus agréable que de voir la pluie tomber. [...] Ça permet déjà de travailler avec beaucoup moins de stress, de pression. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. Il ne faut pas traîner non plus, mais on sait mieux s'organiser". Une bouffée d'air frais après des mois de contraintes imprévisibles.

Après 18 mois de pluies quasi-incessantes, les agriculteurs belges peuvent enfin respirer. Le soleil est revenu, offrant des conditions idéales pour préparer la terre et organiser les plantations. Après une période marquée par les intempéries et le stress qu'elles induisent, ce redoux est accueilli comme une vraie opportunité. Le sol est sec en surface tout en restant humide en profondeur, ce qui est parfait pour entamer les travaux agricoles du printemps.

Dans d'autres exploitations, comme celle de Gwenaël, qui cultive des légumes bio, la satisfaction est similaire. "On est très content. On travaille enfin dans de bonnes conditions. On a enfin plus que deux ou trois jours sans pluie et donc c'est très très bien."

Les serres qu'il utilise bénéficient d'un coup d'accélérateur grâce aux rayons du soleil qui font monter les températures à 25 degrés. "On va avoir de beaux légumes feuilles en début de saison et de belles plantations de tomates, poivrons, aubergines, concombres, etc."

Bien que cette météo favorable redonne de l'espoir aux agriculteurs, la prudence reste de mise. Après des années marquées par des rendements amoindris, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'impact global de la saison à venir. Cependant, beaucoup espèrent que cette période de répit météorologique se prolongera, offrant des récoltes dignes des attentes.