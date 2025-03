Connaissez-vous les effets positifs du soleil pour votre santé? "C'est pour ça que c'est important"

18 degrés ont été enregistrés ce mercredi et cela fait du bien. Plus d'énergie, moins de stress, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, il y a vraiment un effet bénéfique du soleil.

Un moment de méditation, de détente et de contemplation. La lumière du soleil change les états d'esprit. Plus question de vie stressante dans ce parc où nous nous sommes rendus : "Ça a à la fois un effet calmant et en même temps ça redonne de l'énergie", se réjouit une promeneuse.

S'exposer au soleil 30 minutes le matin, permet d'augmenter le taux d'une hormone importante dans notre corps : le cortisol. "C'est ce qui fait qu'on va se réveiller le matin. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un cortisol qui peut augmenter le matin et qui progressivement tout au long de la journée va diminuer. Et cette diminution va entraîner plutôt l'apparition de la mélatonine qui va induire, lui, le sommeil", décrit Gérard Deschietere, psychiatre aux cliniques Saint-Luc.