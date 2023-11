"C'est une gifle dans la figure": le secteur de l'automobile ne veut pas de l'extension des flexi-jobs dans les garages

Benjamin répare la batterie d'une voiture électrique, une procédure loin d'être anodine... "On a quand même 400 volts donc une fausse manœuvre et au revoir", dit-il. Dans ce garage à Zaventem, ils sont deux à pouvoir réaliser ces opérations, toujours avec un uniforme sécurisé. "Ce sont des équipements qui protègent des arcs électriques, en cas d'incendie on est quand même protégé", nous explique-t-il.

A partir du 1er janvier prochain, ses nouveaux collègues pourraient être des travailleurs flexibles : des personnes pensionnées ou issues d'un autre secteur et qui travaillent ponctuellement. "Pour nous, c'est une gifle dans la figure parce qu'on est en traiDéln de mettre en place, dans notre secteur, des contrats précaires. Alors que dans notre secteur, on a besoin de contrats de qualité", souligne Jean-Paul Sellekaerts, délégué syndical FGTB.