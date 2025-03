"C'était spectaculaire": Johan a vécu le confinement à Wuhan, il raconte son vécu

Johan était sur place, au cœur de l'épidémie, à Wuhan. En quelques jours, sa vie a basculé. "Tout en ville s'arrêtait. Je me suis rendu dans les rues. Sans voiture, c'était spectaculaire, ça devient clair que tout le monde restait à l'intérieur. Ce n'est que deux, trois jours après que je me suis dit "Comment est-ce que je vais me rendre à la maison pour aller reprendre le travail ?", confie-t-il.

Ils étaient occupés à arranger une évacuation

Ce dernier n'a pas tout de suite cédé à la panique, se disant que la situation allait s'améliorer. En vain : "J'ai pris contact avec l'ambassade belge à Pékin. Ils étaient occupés à arranger une évacuation. Mais ces rapatriements n'étaient pas obligatoires, si la personne voulait rester, elle en avait le droit. (...) Mon épouse était inquiète. Elle ne voulait pas rester, mais de l'autre côté, elle laissait sa famille derrière elle. Et donc à un moment donné, c'est son papa qui dit "Du moment que vous pouvez partir d'ici, parce qu'on ne sait pas ce qui va y arriver".