Changement important chez Ryanair au mois de novembre: il va impacter tous les voyageurs et est dénoncé par Testachats

En octobre dernier, Ryanair annonçait vouloir se débarrasser des cartes d’embarquement imprimées afin de réduire ses coûts. Six mois plus tard, la compagnie officialise la nouvelle.

À partir de novembre 2025, "les passagers de Ryanair ne téléchargeront plus et n'imprimeront plus de carte d'embarquement papier, mais utiliseront la carte d'embarquement numérique générée dans leur application "myRyanair"", annonce la compagnie aérienne.