Christophe D. est décédé lors de l'effondrement du pont à Houdeng: "Un scénario catastrophe", déplore le capitaine des pompiers

Au lendemain du drame, on en sait un peu plus sur l'identité de la victime de cet incident. Il s'agit de Christophe D., il était aux commandes d'une grue lorsque le pont est tombé.

Le pont, en cours de démolition depuis fin février, s'est effondré ce jour à la suite d'un "scénario catastrophe, presque incroyable au moment de l'appel", a expliqué le capitaine Benoît Filippi de la zone de secours Hainaut Centre. La partie centrale de l'infrastructure est notamment tombée dans l'eau. Plusieurs grues ont également été emportées dans l'écroulement. L'une d'elles est retombée sur une barge postée en contrebas pour réceptionner les éventuels débris du chantier. "Le risque le plus grand pour nos intervenants était un second effondrement de la structure", ajoute le capitaine Filipi. "Par contre, pour nos plongeurs, il a fallu se mettre dans l'eau dans un zone pleine de gravier et de risque de se coincer dans un enchevêtrement."

Le bourgmestre ajoute également qu'il est trop tôt pour établir des responsabilités. Le parquet et l'auditorat du travail sont descendus sur les lieux et devraient prochainement donner leurs premières conclusions.

L'état de santé de ses deux autres collègues, blessés et hospitalisés, est plutôt rassurant. "Hier soir, les nouvelles n'étaient pas inquiétantes. Ils sont bien sûr toujours suivis médicalement, mais leur pronostic vital n'est pas engagé", indique le bourgmestre Jacques Gobert. "Le bilan aurait malheureusement pu être plus lourd. Les deux ponts sont indépendants. Lorsque le tablier du pont s'est effondré, celui d'à côté s'est donc maintenu. Cela aurait été une catastrophe si le tout avait été consolidé."

"C'est un pont qui a été construit dans les années 60", détaille Jean-Luc Gosselin, directeur de la Sofico. "Il a manifesté quelques signes de vétusté et on a décidé de le démolir et de le reconstruire à neuf. Le chantier a débuté en février 2024 et devait se terminer en février 2026. Chose très importante à signaler, c'est un axe majeur de circulation dans la région. Il voit passer 30.000 véhicules par jour en direction de Charleroi".

Douze personnes se trouvaient sur le chantier au moment des faits. Toutes les victimes ont été évacuées du lieu de l'accident.

Et maintenant ?

L'autoroute E42 était à nouveau accessible aux automobilistes entre l'échangeur de Bois d'Haine et la jonction avec l'E19/A7, dans les deux sens, ce jeudi en fin d'après-midi. La SOFICO tient d'ailleurs à rassurer les automobilistes, "l'autre pont est indépendant et en parfaite sécurité", déclare Jean-Luc Gosselin, directeur général.

"Il faut maintenant laisser la place aux autorités pour qu'elles puissent réaliser leurs analyses", poursuit-il. "Ensuite, va venir le temps de l'analyse technique: comprendre ce qu'il s'est passé et puis déblayer l'ensemble. Il y a des gravats partout, y compris au niveau de la voie d'eau, ce qui va rendre la navigation totalement impraticable pour un temps incertain. Seulement quand on aura compris, on pourra envisager la reprise des travaux".