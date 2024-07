Cinq médailles pour la Belgique samedi malgré une chute de Bart Swings

Après les médailles d'or de Fran Vanhoutte, chez les seniors, et Lyssa Vansteenkiste, chez les juniors, sur 1.000 m dames, Indra Médard et Jason Suttels ont remporté respectivement l'argent et le bronze sur le 1.000 m messieurs. Le relais féminin, composé de Vanhoutte, sa soeur Stien et Jorun Geerts, a pris la médaille de bronze derrière la France et l'Allemagne.

Le relais messieurs, composé de Swings, Médard et Suttels, a connu moins de succès en n'accédant pas à la finale à cause d'une chute de Swings à cinq tours de la fin.