Comment des fusées nazies ont inspiré Hergé pour dessiner "Objectif Lune"?

Les "V2" sont des fusées développées par les nazis pendant la Deuxième guerre mondiale. Ce sont ces engins "terriblement dangereux" qui ont inspiré Hergé pour élaborer Objectif Lune. Mais comment le célèbre auteur a-t-il pu établir cette connexion. "On est à la sortie de la guerre et Hergé s'est dit qu'il faut apporter du rêve à ses lecteurs, il a décidé d'aller sur la Lune avec Tintin", affirme Pierre-Emmanuel Polis, président de la Mars Society et instructeur à l’Euro Space Center, au micro de Luc Gilson.

À cette époque, la "seule fusée" connue dont il existait nombres de photos et d'informations était la , AV2, mises au point par Wernher von Braun sur l'île de Peenemünde dans la mer Baltique, au nord de l'Allemagne de l'Est. "Cette fusée testée là, qui a effectué ses premiers vols malheureusement dans un cadre de guerre, pour bombarder Paris, Liège, Londres, Anvers, etc, était dessinée avec des carreaux blancs et des carreaux noirs sur sa surface."