Conflit israélo-palestinien: les Belges se ruent sur le mazout de chauffage

Le conflit en Israël a déjà fait sursauter les marchés internationaux avec l'augmentation, notamment, des prix du pétrole ces derniers jours. Conséquence : beaucoup de Belges prennent les devants et par crainte que les prix montent encore davantage, ils passent commande pour remplir leur cuve de mazout.

"En général, quand il y a des problèmes au Moyen-Orient, le prix du mazout s’enflamme", estime l’un de ses clients. "Ça pourrait déclencher à mon avis aussi un embrasement total dans la région et donc également un impact sur le mazout", lance une autre cliente.

Les prix n’ont pas encore augmenté d’une manière significative

Le compteur des litres et des montants défile. Le prix du mazout vient de connaître une baisse de 15 % ces deux dernières semaines et est fixé à un peu plus d’un euro/le litre. Résultat, le livreur alimente 25 à 30 habitations par jour, au lieu d’une dizaine habituellement. Il effectue, en moyenne, une livraison toutes les quinze minutes.