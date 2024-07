Daniel se souvient de ses vacances en Suisse et d'un amour de jeunesse: "Il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était la bonne vieille carte postale"

Sur la route des vacances, dans la coccinelle de la famille Lefebvre, il y avait la radio: "Peut-être pas dans la première coccinelle, mais dans la suivante, oui. Au début, uniquement radio, et puis après, radiocassette et puis CD. Mais bon, dans les premiers temps, c'était principalement la radio".

Daniel se souvient de quelques tubes et groupes qui étaient diffusés à ce moment-là pour son plus grand plaisir: "Abba, forcément, Gilbert O'Sullivan, c'était Get Down. Ça me faisait rigoler parce que je ne parlais pas du tout anglais, j'avais pas encore eu une première leçon d'anglais. Et alors, il y avait un groupe que j'appelais ‘Mout et Macnéal', c'était Mouth and MacNeal, et qui chantait How Do You Do. Et donc là, bien après, quand j'ai eu mes deux premières années d'anglais, je me rendais compte comment je prononçais ce groupe, je le massacrais".