De nombreux Belges vont passer le Nouvel An à l'étranger: où partent-ils en vacances?

Pour célébrer le Nouvel An, beaucoup ont choisi de grandes villes européennes et des destinations festives. "On va à Prague pour faire la fête. On va bien s'amuser et fêter les derniers instants de l'année entre amis", nous a confié un voyageur.

J-3 avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Un Nouvel An que certains ont choisi d'aller fêter à l'étranger. Pour certains, c'est l'occasion de prendre un peu le soleil. Pour d'autres de changer tout simplement de décor et d'habitudes. Résultat, en ce moment, 25.000 passagers transitent tous les jours par l'aéroport de Charleroi.

Pour Bernardo, qui vit en Belgique depuis 7 ans, cette escapade du Nouvel An est synonyme de retrouvailles. "Je suis très content car mes grands-parents sont venus du Brésil", raconte-t-il.

D'autres préfèrent aller chercher un peu de soleil et le ciel bleu. C'est le cas de Nathalie et de son compagnon, qui se sont envolés pour Pise en Italie. "On va faire un bon réveillon dans un endroit qu'on adore et qu'on connaît. Sinon, les autres jours, on va bouquiner, se reposer, marcher, manger des pâtes", dit-elle.

Chaque jour en moyenne, près de 25.000 voyageurs transitent par l'aéroport. "On a un profil un peu différent durant les fêtes de fin d'année. Etant donné qu'à Noël, ce sont plutôt des retours en famille et donc des durées de séjour un peu plus longues. Ici, on est plutôt sur un profil de 3-4 jours", précise Hervé Fransens, le secrétaire général de l'aéroport de Charleroi.