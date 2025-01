Des centaines d'enfants en difficulté sont hospitalisés sans raison médicale, faute de solution: "On est tous révoltés"

L’an dernier, 40.000 enfants considérés en difficulté ou en danger ont été pris en charge par l’aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi ces jeunes, certains sont placés... à l’hôpital. On ne leur trouve pas de place ailleurs, et ils y restent parfois des mois. Dans le secteur, on les surnomme les "enfants parqués". Comment expliquer une pareille situation ?

Elle vient tout juste de trouver une famille d'accueil, mais après avoir passé deux mois dans une chambre d'hôpital. "Ça fait un peu mal au cœur comme situation ?", lui demande-t-on. "Bien sûr, oui", répond Nancy Vitali. "On se réconforte en se disant que c'est le meilleur qu'on puisse lui proposer, mais on sait que ce n'est pas idéal".

Ne pas être malade, mais se retrouver coincé à l'hôpital. Dans l'établissement bruxellois où nous nous sommes rendus, une petite fille vient d'en faire l'expérience, retirée de sa famille dès sa naissance. "Ici, on est dans la chambre où était hospitalisé notre bébé placé", nous montre Nancy Vitali, cheffe du service de pédiatrie de l'hôpital Etterbeek-Ixelles. "Elle est née ici et le service d'aide à la jeunesse a jugé que sa maman n'était pas capable d'assurer ses soins".

Des enfants maltraités, victimes de négligence, en danger dans leur famille, placés par un juge à l'hôpital, faute de solutions ailleurs. Ce service de pédiatrie en a accueilli une trentaine l'an dernier, parfois quelques jours, mais pour certains durant des semaines ou des mois. "C'est des situations qui ne sont pas faciles, qu'ils soient petits ou grands. Les petits, en général, passent beaucoup de temps avec l'équipe, vraiment très très proches. Et les grands, il y a deux cas de figure. Soit ils sont très proches du personnel, soit ils sont très isolés dans leur chambre. Et parfois, il n'y a pas de contact possible avec la famille, les amis, etc. Donc ça, ce n'est pas facile", explique la cheffe de service.

On est démunis parce qu'on n'a pas l'encadrement, on n'a pas l'infrastructure

Au fil de notre enquête, une multitude d'établissements confirment vivre de pareilles situations, avec des lits occupés sans raison médicale justifiée, et du personnel contraint de s'occuper d'enfants aux profils souvent délicats à gérer. "On est démunis parce qu'on n'a pas l'encadrement, on n'a pas l'infrastructure", confie Isabelle Absil, infirmière en chef à l'hôpital d'Ixelles.

©RTL info

Chaque jour, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 191 mineurs éloignés de leur famille sont à l'hôpital sans raison médicale reconnue. Cette réalité, Michèle Meganck, juge de la jeunesse, y est sans cesse confrontée. "On a certains jeunes qui restent pendant des mois à l'hôpital", assure-t-elle. "La majorité d'entre eux, ils sont entrés peut-être par nécessité pour 2-3 jours pour faire un examen physique ou psychologique, compte tenu de la situation de danger dans laquelle ils sont, mais ils n'auraient pas dû y rester", explique la juge.