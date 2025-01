Des différences de prix énormes: comment vendre sa voiture pour la meilleure somme?

Ce dimanche, le Salon de l'Auto refermera ses portes à Bruxelles et nous avons beaucoup parlé d'achat de voiture, mais voyons maintenant comment vendre de manière sûre, rapide et surtout rentable. Il faut dire qu'entre les offres sur internet et celles des concessionnaires, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver.

Premier rendez-vous de la journée chez l'une des plus grandes plateformes de vente. Mais en réalité, tout a commencé quelques jours plus tôt sur Internet. Pour vendre notre véhicule, nous choisissons ce site. Type de voiture, kilométrage, couleur... Après avoir rempli toutes les informations demandées, nous recevons une estimation de prix au bout de 16 heures. Une fois sur place, il nous faut présenter des documents essentiels pour vendre au plus vite. "Alors, il nous faudrait le certificat d'immatriculation, de conformité et le contrôle technique", lance Deniz Osman, acheteur.

Autre passage obligatoire, le test sur la route. "On va tester le véhicule et ensuite après ça, on le rentre à l'intérieur et on commencera l'expertise", développe l'acheteur. 10 petites minutes qui permettent aux professionnels de détecter ou non des anomalies.Dernière étape, l'expertise extérieure, exemple avec la carrosserie : "L'aile arrière et la porte arrière ont déjà été repeintes. Via l'épaisseur de la peinture, on sait savoir si le véhicule aurait été repeint".