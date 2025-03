Des milliers de nouveaux jobs: augmenter le budget de la Défense, une opportunité en or pour l'emploi?

"On équipe tous les Boeing, tous les Airbus, donc c'est un énorme travail. Mais sur le militaire, il y a aussi des compresseurs à basse pression. Et donc dans le cas de l'arrivée de la Belgique dans le SCAF, qui est le chasseur franco-allemand-espagnol, et la Belgique est un rôle d'observateur et rentre dans ce programme militaire, il y aura besoin d'un compresseur à basse pression et nous espérons de tout cœur le faire et apporter toute notre expertise pour ce moteur-là aussi", indique François Lepot, directeur général de Safran Aerobooster.

Produire plus de pièces pour les moteurs d'avions militaires, Safran Aerobooster se dit prête à relever le défi. Actuellement, elle réalise 95% de son chiffre d'affaires dans le secteur aérien civil et 5% dans l'aérien militaire. Sa spécialité, les compresseurs à basse pression, composants essentiels pour les moteurs.

Autre atout de l'entreprise pour le secteur militaire, ces bancs d'essai qui servent à tester et vérifier les pièces des moteurs des avions. "On a 600 ingénieurs dans notre société, c'est une force de frappe énorme en termes de développement. C'est ça qui est le gros intérêt pour les armées, c'est de pouvoir avoir un produit performant en s'appuyant sur les ingénieurs. Les ingénieurs sont là, ils sont disponibles et on peut facilement s'adapter à un nouveau défi technique sur le sujet".

Accélérer la formation

Renforcer l'industrie de la défense belge, un enjeu de taille. La fédération de l'industrie technologique a chiffré les bénéfices. Avec une hausse des dépenses en Belgique, près de 8.000 postes pourraient être créés dans les 8 prochaines années. Aujourd'hui, les emplois dans l'industrie se répartissent comme ceci. 28% dans les systèmes d'armement, munitions et véhicules terrestres. 20% dans le digital et la cybersécurité. Ou encore 16% dans l'aviation.

"C'est clair qu'il faut aussi que l'on accélère la formation et le recrutement de personnel pour les industries. Et puis il faut qu'on s'assure aussi de pouvoir avoir des matières premières suffisantes. Et là on en revient toujours à la problématique de la dépendance de l'Europe par rapport à d'autres continents", prévient Clarisse Ramakers, porte-parole d'Agoria.

Autre obstacle à lever selon la fédération, convaincre les banques à octroyer des prêts aux entreprises de défense et accélérer les délais de livraison.