Deux problèmes médicaux causent la moitié des décès en Belgique: voici lesquels

En 2022, une personne sur deux décédée en Belgique était victime d’une maladie circulatoire ou d’une tumeur. Des causes qui restent majoritaires, avec des disparités marquées selon l’âge et le sexe.

En 2022, la moitié des décès en Belgique étaient liés aux maladies de l’appareil circulatoire et aux tumeurs, selon les chiffres publiés par Statbel. Les hommes et les femmes sont différemment touchés par ces causes, avec des variations selon l’âge. Les tumeurs ont causé 27 422 décès en 2022, représentant 26,6 % des décès masculins. Chez les femmes, ce sont les maladies de l’appareil circulatoire qui dominent, avec 24,9 % des décès, soit 27 466 décès au total. Ces deux causes combinées représentent ainsi un décès sur deux dans le pays.

Les maladies respiratoires et les morts non naturelles en hausse En troisième position des causes de mortalité, les maladies de l’appareil respiratoire, qui ont concerné près de 10 % des décès, marquent une légère hausse par rapport aux deux années précédentes. Les décès liés à des causes externes (accidents, chutes, suicides, etc.) augmentent également, atteignant 6,6 %, un niveau inédit depuis 2001. Les maladies respiratoires ont été particulièrement présentes en avril et en décembre 2022, atteignant 16 % des décès en décembre, notamment en raison de la circulation accrue des virus de la grippe et du VRS. Pendant ces périodes, les tumeurs ont légèrement reculé, représentant 22 % des décès en décembre contre 26 à 29 % le reste de l’année. Les hommes sont les plus touchés par ces morts non naturelles, avec 7,7 % des décès masculins contre 5,6 % chez les femmes. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes : 62 % des décès des hommes âgés de 25 à 29 ans sont dus à ces causes externes. Chez les seniors, ces facteurs sont beaucoup moins significatifs, représentant seulement 5 % des décès.