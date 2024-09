Du changement à Pairi Daiza: il est désormais interdit de fumer dans les allées du parc, "On va compter sur la bonne volonté des visiteurs"

Depuis lundi, il n'est plus possible de fumer ou de vapoter dans le parc de Pairi Daiza. Désormais, des zones dédiées seront disponibles pour les fumeurs. C'est une décision qui fait écho à la loi du 31 décembre prochain, mais pas seulement.

Et si les non-fumeurs valident évidemment la mesure, les accros à la cigarette semblent également favorables. "Ça permet de pouvoir fumer à son aise, sans déranger les autres. Et comme il y a beaucoup d'enfants, c'est mieux de ne pas fumer devant eux et qu'ils voient tout ça", témoigne un visiteur.

Dorénavant, dans le parc, il y aura sept points réservés aux fumeurs. Ici, comme dans d'autres centres de loisirs, on a voulu prendre les devants face à une loi qui sera d'application dès le 1er janvier. Cependant, une question se pose : comment faire appliquer la mesure ?

Claire Gilissen, la porte-parole de Pairi Daiza, explique : "Il n'y a pas de force publique ici, et donc on n'a pas d'autorité pour aller plus loin. On va vraiment compter sur la bonne volonté des visiteurs".

Ici, la direction se pose aussi une autre question : pourquoi réduire la mesure au seul parc de loisirs et pas aux plages ou aux parcs publics ? "La loi, elle est hypocrite. Elle dit : faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Aujourd'hui, il est possible de fumer dans les parcs publics, sur les plages, dans les marchés, là où il y a beaucoup plus d'enfants régulièrement que dans les parcs de loisirs", rajoute Claire Gilissen.