Embouteillages records au nord de la Belgique: découvrez dans quelles villes il y a le plus de files

Jamais les routes du nord du pays n'ont été aussi encombrées : une moyenne presque 900 kilomètres-heures d'embouteillages par jour ouvrable a été enregistrée au cours des 12 derniers mois. Découvrez quelles villes sont les plus touchées par ces ralentissements.

Une tendance à la hausse depuis la fin de la pandémie

L'augmentation des embouteillages n'est pas un phénomène récent, mais elle a été exacerbée ces dernières années. Après un pic en 2018, une légère diminution avait été observée, suivie d'une forte baisse en mars 2020, au début de la crise du coronavirus.

Cependant, dès avril 2021, soit quelques mois après le début de la crise sanitaire, les files ont recommencé à s'allonger, atteignant de nouveaux sommets à partir de juillet 2023.

Anvers et Bruxelles : les zones les plus congestionnées

Les régions d'Anvers et de Bruxelles sont de loin les plus touchées par ces embouteillages. À Anvers, la situation s'est même aggravée plus rapidement que dans la capitale jusqu'au début de 2020.